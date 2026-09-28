Бесплатный онкоскрининг в Подмосковье прошли почти 500 жителей

Бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области в рамках Дня открытых дверей прошли 434 жителя. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Своевременная диагностика остается залогом эффективной борьбы с онкологическими заболеваниями», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в рамках обследования в субботу у 16 человек выявились подозрения, все они направлены на дополнительную диагностику. Министр добавил, что с начала 2026 года в подобных акциях приняли участие более 5,5 тыс. жителей старше 18 лет. Они могли получить консультацию врача-онколога, пройти диагностику новообразований кожи, а также скрининговое обследование для выявления рисков злокачественных патологий органов дыхания и пищеварения и не только.

Узнать подробнее о работе онкологической службы в Подмосковье можно на онкопортале Минздрава.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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