Эдем возле горы Арарат? В Библии XVI века нашли необычную карту райского сада

Старинная карта из Женевской Библии 1599 года показывает, где европейские богословы XVI века предполагали искать библейский Эдем, пишет Daily Mail. Райский сад на ней помещен в историческую Великую Армению — примерно в районе современной восточной Турции, недалеко от Армении и горы Арарат.

Карта называется «Положение райского сада» и показывает Армению, Месопотамию, Вавилон, Персидский залив, Тигр и Евфрат. Ее происхождение связывают с картой, опубликованной еще в 1553 году во французском издании комментариев богослова Жана Кальвина к Книге Бытия. Позднее похожие схемы начали печатать в Женевских Библиях.

Такое расположение выбрали не случайно. В Библии говорится о реке, выходящей из Эдема и разделяющейся на четыре потока, среди которых названы Тигр и Евфрат. Их верховья находятся в районе Армянского нагорья и восточной Анатолии.

Однако карта не доказывает, что Эдем действительно существовал именно там. Это представление богословов и картографов XVI века, основанное на попытке совместить библейское описание с известной им географией.

Археологических находок, которые позволяли бы уверенно определить местонахождение райского сада, до сих пор нет. Среди других версий назывались Месопотамия, район Персидского залива и другие части Ближнего Востока.