Эдем возле горы Арарат? В Библии XVI века нашли необычную карту райского сада

Daily Mail: Эдем нашли между Турцией и Арменией на карте XVI века

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Фото: [Медиасток.рф]

Старинная карта из Женевской Библии 1599 года показывает, где европейские богословы XVI века предполагали искать библейский Эдем, пишет Daily Mail. Райский сад на ней помещен в историческую Великую Армению — примерно в районе современной восточной Турции, недалеко от Армении и горы Арарат.

Карта называется «Положение райского сада» и показывает Армению, Месопотамию, Вавилон, Персидский залив, Тигр и Евфрат. Ее происхождение связывают с картой, опубликованной еще в 1553 году во французском издании комментариев богослова Жана Кальвина к Книге Бытия. Позднее похожие схемы начали печатать в Женевских Библиях.

Такое расположение выбрали не случайно. В Библии говорится о реке, выходящей из Эдема и разделяющейся на четыре потока, среди которых названы Тигр и Евфрат. Их верховья находятся в районе Армянского нагорья и восточной Анатолии.

Однако карта не доказывает, что Эдем действительно существовал именно там. Это представление богословов и картографов XVI века, основанное на попытке совместить библейское описание с известной им географией.

Археологических находок, которые позволяли бы уверенно определить местонахождение райского сада, до сих пор нет. Среди других версий назывались Месопотамия, район Персидского залива и другие части Ближнего Востока.

иностранная пресса

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