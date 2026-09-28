Копаться в песке и находить окаменелости: в подмосковном заказнике открыли палеонтологическую песочницу

На севере Талдомского округа появилось место, где дети могут попробовать себя в роли исследователей древностей. В заказнике «Журавлиная родина» открылась «Палеонтологическая песочница» — новый игровой объект. О запуске проинформировали в официальной группе заказника во ВКонтакте, сообщил REGIONS.

В группе проинформировали, как устроена площадка. Сотрудники заказника заранее прячут в песке окаменелости, а юные гости отыскивают их по всем правилам палеонтологии. Палеонтология — это наука, которая изучает древние организмы по их останкам, сохранившимся в породах и отложениях. Так что игра не только развлекает, но и знакомит детей с настоящим научным подходом.

Проект реализован при поддержке Русского географического общества и ПАО «РусГидро». Обе организации давно сотрудничают с заказником. Автором-художником объекта выступил Степан Акимов.

Первыми, кто оценил новую площадку, стали ученики Талдомской гимназии имени А. А. Цветкова. По отзывам сотрудников заказника, детям объект очень понравился. Это значит, что у «Палеонтологической песочницы» есть все шансы стать популярным местом среди школьников и их родителей.

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