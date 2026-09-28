«Открыта настежь»: хозяйка сгоревшего приюта в Кузбассе не исключает поджог

Приют для животных «Остров надежды» в Прокопьевске сгорел накануне. Огонь уничтожил строение практически полностью. Официальную причину возгорания пока не установили — как рассказали редакции VSE42.RU в приюте, для этого на днях в город должна приехать комиссия из Кемерова. Однако сотрудники приюта рассматривают две версии, одна из которых — поджог.

«Сегодня-завтра должна приехать комиссия из Кемерова, которая определит причину возгорания», — сообщили журналисту VSE42.RU.

По словам хозяйки, после пожара не осталось ничего. Сгорели все помещения: склад, сам приют и ветеринарный кабинет. Это означает, что у организации больше нет ни здания, ни запасов, ни места для приема животных. При этом женщина не исключает, что причиной мог стать поджог.

«Не исключаем поджог. Когда я приехала в 5 утра, дверь заднего входа была настежь открыта», — рассказала она.

По информации издания, есть и другая неподтвержденная версия — крысы могли перегрызть проводку и спровоцировать короткое замыкание. Однако в приюте подчеркнули: проводка была новой и полностью изолированной. Этот факт, по мнению сотрудников, делает версию с коротким замыканием менее вероятной.

Таким образом, у трагедии может быть две причины — умышленный поджог или случайность, связанная с грызунами. Окончательный ответ даст комиссия из Кемерова, которая прибудет в Прокопьевск в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что в Дмитрове крыса стала причиной возгорания электрощитка в доме на Космонавтов.