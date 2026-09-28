Головин раскрыл свою позицию по поводу перехода в «Спартак»

Полузащитник «Монако» Головин не исключил своего перехода в «Спартак»

Культура и спорт

Фото: [пресс-служба сборной России по футболу]

Полузащитник «Монако» Александр Головин раскрыл свою позицию по поводу возможного перехода в «Спартак».

Этой осенью Головиным интересовались «Зенит» и «Спартак», однако возвращение 30-летнего хавбека в Россию пока не состоялось. Ранее Головин говорил, что в России у него табу на переход только в один клуб — «Спартак», в стан самого принципиального соперника ЦСКА, воспитанником которого полузащитник является. Теперь же позиция Головина стала менее категоричной.

«На сегодня я бы, наверное, не стал на 100% исключать какой-то вариант. Я в любом случае хочу вернуться играть в Россию и жить в России. Это мой дом, рано или поздно это случится. Если представить, что у меня вообще не будет других вариантов и будет только «Спартак», для меня это не будет проблемой», — сказал Головин.

При этом футболист не смог выделить команду РПЛ, которая была бы для него приоритетной в случае перехода.

Ранее Головин в шутку повздорил на тренировке сборной России с нападающим Александром Соболевым. 29 сентября в Казани сборная России проведет товарищеский матч с командой Ирана.

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