В Солнечногорске снесли аварийный жилой дом

Фото: [ Комитет по архитектуре и градостроительству МО ]

В Солнечногорске на улице Лепсе снесли аварийный жилой дом № 3Б площадью около 460 кв. м, двухэтажное здание построили в 1930 году. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Специалисты обследовали объект и по результатам технического состояния строительных конструкций признали аварийным. После этого в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были расселены жильцы 11 квартир. Сам дом внесли в перечень объектов, подлежащих ликвидации.

Работы по демонтажу уже завершили, участок расчистили от строительного мусора. Администрация определит порядок использования освободившейся территории.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.