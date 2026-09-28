В Мытищах на мосту через Клязьму проведут работы на пролетном строении

В городском округе Мытищи продолжается строительство мостового перехода через реку Клязьму. Общая строительная готовность объекта составляет 55%. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На объекте задействованы 47 рабочих, 9 инженерно-технических специалистов и 12 единиц техники. Сейчас специалисты выполняют антикоррозийную защиту пролетного строения, устраивают систему водоотвода и барьерное ограждение. Также ведутся работы на опорах моста — устройство шкафной стенки, гидроизоляция и работы на участках сопряжения с подходами, параллельно продолжаются дорожные работы.

В рамках работ планируется построить новый двухполосный мост рядом с существующим, который находится в неудовлетворительном состоянии. Также будет реконструирован участок дороги от улицы Комсомольской до улицы Центральной протяженностью свыше 1,1 км, обустроены разворотные петли и съезды на прилегающую улично-дорожную сеть, в том числе на улицы Передовую, Овражную, Кооперативную, Фабричную и Пролетарскую. Для удобства и безопасности жителей предусмотрены наземные пешеходные переходы, пешеходная зона и остановки общественного транспорта.

Новый мост позволит улучшить транспортную доступность микрорайона Пирогово, обеспечив дополнительный удобный выезд на Мытищинскую хорду и Пироговское шоссе.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.