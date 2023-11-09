Раз и навсегда: как в домашних условиях снизить артериальное давление

Повышение артериального давления — довольно непростая и крайне неприятная проблема, справиться с которой бывает сложно. В особенности это касается случаев, когда бороться с гипертензией приходится в домашних условиях без помощи врача.

Снизить давление самостоятельно вполне реально, когда речь идет о разовой ситуации, а не о регулярных скачках.

Используем препараты

Галина Суворова, врач-кардиолог клиники «Семейный доктор», рассказала, как быстро и эффективно сбить артериальное давление. По ее словам, к таким случаям следует готовиться заранее: посетить врача и получить советы по выбору лекарств, которые можно будет применить в трудный момент.

«Первое, что нужно сделать, это расслабиться, обеспечить приток свежего воздуха. Можно даже выпить успокоительное, а уже после него принять препараты экстренной помощи. Однако последние необходимо использовать в низких дозировках и только при условии, что их применение ранее рекомендовал врач. Действие подобных препаратов развивается очень быстро — в течение 30-40 минут», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Народные методы

Также существуют и альтернативные способы борьбы с гипертензией — они пригодятся тем, у кого под рукой не оказалось нужных лекарств. Нутрициолог и специалист по немедикаментозному лечению Жанна Тиханычева перечислила продукты, способные снизить давление.

«Подойдут ягоды калины, брусники, клюквы и черной смородины. Возьмите несколько ягод, разжуйте и проглотите или приготовьте из них сок. Также можно приготовить настой из боярышника и шиповника, но это займет какое-то время», — сообщила Тиханычева.

Влиять на артериальное давление, по мнению собеседницы издания, также могут петрушка, шпинат, огурец, стебли сельдерея и продукты, богатые витамином С: например, болгарский перец, цитрусовые или киви. Из специй же можно выделить шафран, сафлор и имбирь.

«Чтобы поддерживать хорошее самочувствие и предупредить случаи гипертензии, уберите из своего рациона мясо в большом количестве и жгучие специи, поскольку они как раз способствуют возникновению таких проблем», — добавила специалист.

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Беспокоимся о будущем

Сердечно-сосудистый хирург Георгий Кусраев и вовсе предложил думать не о снижении давления «здесь и сейчас», а о более глобальных вещах. В разовых случаях, считает он, можно вызвать скорую помощь, но при условии, что в дальнейшем человек постарается избавиться от гипертонии.

«Избавляйтесь от факторов риска, переходите на активный образ жизни, придерживайтесь правильного питания и откажитесь от курения и алкоголя. Потом и вопросов таких не будет», — подчеркнул собеседник.

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