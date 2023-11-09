Лежим и пьем: врач рассказала, как поднять артериальное давление в домашних условиях

Неожиданное снижение артериального давления может случиться с каждым. Оно также является источником неприятных ощущений и может приводить к опасным последствиям.

Врач-кардиолог и сотрудник клиники «Семейный доктор» Галина Суворова рассказала нам, как в домашних условиях хотя бы частично справиться с проблемой.

Нужно определить причину

«Во-первых, нужно понять, почему артериальное давление резко снижается. Это может происходить из-за метеозависимости, кровотечений или даже злоупотребления препаратами, снижающими давление», — пояснила эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В некоторых ситуациях, добавила собеседница, куда правильнее будет обратиться к врачу или вызвать скорую помощь, если речь идет о каких-то серьезных причинах снижения давления.

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Справляемся самостоятельно

«Первое, что нужно сделать, это выпить больше воды. Можно даже добавить в нее поваренную соль, которая задерживает жидкость в организме. За счет этого увеличивается объем циркулирующей крови и, соответственно, повышается артериальное давление», — отметила Суворова.

Есть не менее действенные методы, по мнению кардиолога. Можно лечь и поднять ноги, чтобы они оказались выше головы, а также выпить чашку крепкого кофе или очень сладкого чая.

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