«45 таких же, как Земля»: ученые назвали планеты, где могут скрываться пришельцы

Как сообщает Daily Mail, ученые выделили 45 планет, которые могут обладать условиями для существования внеземной жизни.

Исследование провели специалисты Института Карла Сагана при Корнеллском университете. Все отобранные миры находятся в так называемой «обитаемой зоне», где может присутствовать вода — ключевой фактор для жизни.

«Жизнь может быть гораздо более разнообразной, чем мы думаем. Никто и не ожидал обнаружить сразу скоп планет, пригодных для обитания», — прокомментировала профессор Лиза Кальтенеггер.

Всего ученые изучили более 6000 известных экзопланет и выделили наиболее перспективные для поиска жизни. Еще 24 космических объекта попали в более узкую категорию потенциальной обитаемости.

Особый интерес вызывают планеты системы TRAPPIST-1 — d, e, f и g (названия планет), расположенные всего в 40 световых годах от Земли. Среди других кандидатов — Proxima Centauri b и Kepler-186f.

Однако добраться до них пока невозможно: полет к системе TRAPPIST-1 занял бы около 800 тысяч лет.

Исследователи планируют изучать эти планеты с помощью телескопа James Webb и будущих обсерваторий.

При этом ученые не исключают, что жизнь может существовать и ближе — например, в подледных океанах спутников Сатурна и Юпитера.