Акулы под веществами: ученые нашли наркотики в крови хищников у Багам

Ученые впервые обнаружили следы кокаина в крови акул у берегов Багам, сообщает издание Daily Mail. Исследование показало: в организме морских хищников также присутствуют кофеин и обезболивающие препараты.

Работа проводилась у острова Эльютера, где специалисты изучили 85 особей. Кофеин нашли у 27 акул, противовоспалительное диклофенак — у 13, парацетамол — у четырех. Наркотик выявили у двух животных из них.

«Акулы кусают объекты, чтобы изучить их. Возможно, именно так они и подверглись воздействию веществ», — объяснила автор исследования Наташа Восник.

Ученые предполагают, что наркотики могли попасть в воду из-за сброшенных пакетов или через сточные воды. При этом акулы не демонстрировали явных признаков опьянения, однако у них зафиксированы изменения в метаболизме.

Эксперты подчеркивают: сам факт обнаружения человеческих веществ в дикой природе вызывает тревогу. «Это важный сигнал о загрязнении экосистем», — отметила океанограф Трейси Фанара.

Ранее аналогичные находки фиксировались у акул у берегов Бразилии. Несмотря на это, ученые пока не могут точно сказать, как такие вещества влияют на поведение и здоровье животных.