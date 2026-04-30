Аллергики в зоне риска: гроза способна спровоцировать приступ астмы

Грозы могут не только очищать воздух, но и резко усиливать приступы астмы и аллергии на пыльцу, сообщает The Week со ссылкой на данные Harvard Health Publishing и обзор в The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. На фоне глобального изменения климата риск таких эпизодов может расти.

Обычно дождь снижает концентрацию пыльцы, но грозы работают иначе. Холодные нисходящие потоки концентрируют частицы пыльцы и плесени, а влажность, ветер и молнии дробят их до размеров, при которых они легче попадают в нос, пазухи и легкие. После этого порывы ветра разносят аллергенные частицы на большие расстояния.

Особенно уязвимы люди с поллинозом, аллергическим ринитом, уже диагностированной астмой и плохим контролем симптомов. Дети старшего возраста и взрослые 30–40 лет также входят в группу риска.

В 2016 году в Мельбурне крупнейший известный эпизод «грозовой астмы» привел к тяжелым симптомам более чем у 3400 человек, десять из них погибли.

Медики советуют аллергикам держать под рукой ингаляторы и лекарства, а после грозы по возможности не выходить на улицу в течение суток, если ветер не стих.