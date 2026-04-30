Завораживающие красные утки стали звездами Никольского парка

Апрельский променад в Никольском парке Лосино-Петровского преподнес местным жителям неожиданный сюрприз. На аллеях, среди еще не до конца растаявшего снега и пробивающейся зелени, заметили пару редких пернатых — уток-огарей с ярким красноватым оперением. Проблема лишь в том, что водоема в парке нет, а значит, птицы, скорее всего, находятся здесь проездом. Подробности узнала редакция REGIONS .

Колоритные гости вели себя на удивление спокойно. Пара уток с огненно-рыжей окраской неспешно исследовала территорию, не обращая внимания на гуляющих. Их появление в Никольском парке само по себе событие — такие птицы встречаются не в каждом подмосковном сквере.

Временным домом для огарей стали весенние лужи, оставшиеся после таяния снега. В них они купались. Молодая зелень на лужайках служила богатым источником пищи. Особенно живописно, по словам очевидцев, пара выглядела на фоне контрастной весенней природы: их огненное оперение резко выделялось и на фоне свежей травы, и на остатках белого снега.

Примечательно, что в Никольском парке нет ни пруда, ни реки, ни другого водоема. Это обстоятельство делает появление здесь даже обычных крякв маловероятным, не говоря уже о красных огарях. Тем не менее факт остается фактом: птицы облюбовали сухой парк.

Карина Фоменко, возглавляющая научный отдел национального парка «Лосиный остров», пояснила ситуацию. Огари — мигрирующие виды. Их сезонные перемещения приходятся именно на весенний период, когда наблюдается массовый прилет птиц. То есть пара, замеченная жителями, может быть просто в пути.

Специалист уточнила важный нюанс: пары огарей могут выбрать для гнездования городские локации, но только при одном условии — наличии рядом водоема, где смогут расти их птенцы. В Никольском парке такого условия нет. Отсутствие водного объекта, вероятно, станет причиной для дальнейшего перемещения этих птиц в более подходящие места обитания.

Так что увидеть огненных уток-огарей жителям Лосино-Петровского, скорее всего, удалось лишь транзитом. Весенняя миграция продолжается, и пара отправится искать пруд или озеро, где можно будет вывести потомство. Но само по себе это наблюдение — редкая удача и повод задуматься о том, как много необычного можно заметить, просто гуляя по парку.

