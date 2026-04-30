Фестивальный бум: почему 69% жителей Подмосковья выбирают событийный туризм

Жители Московской области массово переходят на «туризм впечатлений»: почти 70% опрошенных регулярно покидают регион ради концертов, выставок и праздников. Новое исследование «Авито Путешествий» показало, как молодежь меняет рынок жилья, почему глэмпинги вытесняют отели и на что готовы пойти зумеры ради спонтанной поездки на музыкальный фестиваль, сообщает REGIONS .

Музыка и драйв: главные магниты для путешественников

Событийный туризм стал одним из самых динамичных направлений отдыха в 2026 году. По данным опроса, основным поводом сорваться с места для жителей Подмосковья остаются музыкальные фестивали и концерты — их выбирают 45% активных туристов. На втором месте по популярности (23%) находятся деловые мероприятия: форумы, выставки и конференции. Не менее важную роль играют крупные спортивные матчи и аутентичные городские праздники, которые привлекают любителей локального колорита.

Поколение Z за рулем: молодежь выбирает скорость и гибкость

Наибольшую активность в событийных поездках проявляет молодежь. В возрастной группе от 18 до 24 лет показатель выездов достигает рекордных 73%.

Спонтанность: В отличие от старшего поколения, которое планирует поездки за 1-2 месяца, каждый четвертый зумер готов собраться в путь за пару недель или даже дней.

Компания прежде всего: Молодые люди чаще путешествуют группами, что диктует особые требования к размещению — возможность жить всем вместе и делить расходы.

Новые форматы: Именно молодежь стала драйвером популярности глэмпингов — комфортного отдыха в палатках на природе, который идеально дополняет атмосферу летних open-air фестивалей.

Отели против апартаментов: битва за комфорт и кошелек

Выбор жилья при поездке на мероприятие стал вопросом стратегии. Хотя 55% туристов все еще выбирают классические гостиницы, частный сектор наступает на пятки.

Частный формат: Почти половина опрошенных (44%) предпочитают квартиры, апартаменты или частные дома. Для миллениалов этот показатель еще выше — около 38% выбирают посуточную аренду.

Критерии выбора: Главным фактором остается цена (58%), на втором месте — уровень комфорта (52%). Однако критически важным для событийного туриста является близость жилья к месту проведения фестиваля или стадиону (46%).

Возрастной разрыв: Если люди старше 55 лет в 52% случаев доверяют проверенным отелям, то молодежь ориентируется на отзывы и высокие рейтинги в приложениях для бронирования.

Экспертное мнение: рынок подстраивается под запрос

Коммерческий директор «Авито Путешествий» Владислава Сакина отмечает, что рынок краткосрочной аренды и событийный туризм работают в тесной связке. Посуточное жилье делает поездки на концерты доступнее за счет гибкости цен и расположения. Эксперт подчеркивает, что современные сервисы стремятся максимально упростить путь туриста: от момента покупки билета на фестиваль до бронирования квартиры в пару кликов. Это позволяет развивать внутренний туризм и делать его привлекательным для тех, кто ценит мобильность и новые впечатления.