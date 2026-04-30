Московским школьникам показали работу системы водоснабжения Подмосковья

Ученики 2 класса московской школы № 1231 имени В. Д. Поленова ознакомились с работой системы водоснабжения Подмосковья. Для ребят провели экскурсию на Красногорском водоканале, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«У нас есть что показать и чем поделиться — большой парк коммунальной техники, новое оборудование, технологичные решения очистки воды, цифровые диспетчерские службы», — отметил глава министерства Кирилл Григорьев.

Водоканал обслуживает более 120 скважин и более 500 км водопроводных и канализационных сетей.

Школьникам рассказали о процессе водоснабжения и очистке воды, а также показали им насосную станцию и различное оборудование, автоматизированное рабочее место оператора и главную диспетчерскую.

