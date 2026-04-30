Раменский Центр материнства и детства получил сертификат «Качество и безопасность медицинской деятельности»

29 апреля на научно‐практической конференции «Неотложные состояния в акушерстве» в столице состоялась церемония вручения сертификатов ведущим медицинским учреждениям страны. Среди отмеченных — Раменский центр материнства и детства. Он получил сертификат «Качество и безопасность медицинской деятельности» от «Национального института качества». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Роддом стал первым структурным подразделением Раменской больницы, успешно прошедшим добровольную государственную сертификацию по управлению качеством и безопасностью медицинской деятельности. Независимые эксперты в течение года проводили аудит ключевых процессов и высоко оценили сразу несколько аспектов работы учреждения. В частности, они отметили высокий уровень квалификации персонала, а также создание комфортной, безопасной и доброжелательной среды для пребывания пациенток.

Главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан подчеркнул значимость события для развития учреждения. По его словам, получение сертификата Национального института качества Росздравнадзора — это не только подтверждение высокого уровня оказания медицинской помощи, но и стимул для дальнейшего совершенствования.

Для достижения этого результата коллектив роддома проделал серьезную работу в течение 2025 года. Специалисты доработали и внедрили систему внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, уделили большое внимание обучению персонала и последующей практической проверке знаний. Все это позволило успешно пройти сертификацию и подтвердить максимально высокий уровень оказания всех видов медицинской помощи.

