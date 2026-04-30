Мама троих детей на «Мини-Купере»: жительница Подмосковья стала водителем года

В 2016 году Жанна Глобина увезла с конкурса «Автоледи — Московия» серебряную медаль, сообщает REGIONS . Тогда, наверное, она и не думала, что за золотом придется возвращаться целых десять лет. Но в апреле 2026 года в Королеве история получила красивое продолжение: мама троих детей, каждый день разъезжающая по городу на компактном «Мини-Купере» с тремя автокреслами, стала абсолютной победительницей юбилейного соревнования.

Конкурс «Автоледи — Московия 2026», приуроченный к 90-летию Госавтоинспекции, прошел в Королеве 25 и 26 апреля. Сорок пять женщин из разных округов Подмосковья соревновались в четырех дисциплинах: фигурное вождение, знание правил дорожного движения, оказание первой помощи и творческий конкурс. Победителя определяли по сумме мест.

«Обычная стандартная машина»

На вопрос, на каком автомобиле она выступала, Жанна Глобина отвечает с улыбкой и без тени пафоса: «Обычная стандартная машина, я на ней езжу каждый день. Вожу троих детей, у меня там три автокресла. Она кажется маленькой, но справляется». И это действительно так — никакого специально подготовленного спорткара, только надежный повседневный автомобиль, который возит наследников в школу и на кружки.

Лучший результат — в фигурном вождении

Статистика победительницы говорит сама за себя. Первое место в фигурном вождении — здесь Жанна не оставила шансов соперницам. Четвертое место по знанию ПДД. Десятое — по медицинской подготовке. И восьмое — в творческом конкурсе. Сумма этих достижений и принесла долгожданное золото спустя десять лет после серебряного дебюта.

Творческий конкурс с самокатчиком в багажнике

Именно третий этап заставил победительницу поволноваться больше всего, но не из-за отсутствия идей, а из-за правил.

«Я была удивлена, когда узнала, что творческий конкурс входит в общий зачет. Это же субъективное мнение. Я все-таки думаю, что для творческого этапа лучше было бы сделать отдельную номинацию», — признается победительница.

Но раз правила едины для всех, пришлось выкладываться по максимуму. Жанна выбрала тему, больную для многих водителей, — нарушители на электросамокатах. Она сочинила стихотворение, обклеила машину тематическими наклейками и… запихнула в багажник самокатчика. Буквально. Из багажника автомобиля торчали ноги манекена, который «не успел спешиться на пешеходном переходе».

«Я хорошо стихи сочиняю. И придумала тему — наболевшее про электросамокаты. Написала стишок, обклеила машину наклейками… И в багажник запихнула самокатчика, который не успел спешиться на пешеходном переходе», — рассказала она.

Что поразило на конкурсе

Среди других участниц Жанна отметила образы «Маши и Медведя» и астронавтов. Она похвалила участниц за старание и серьезную подготовку, длившуюся не одну неделю. Однако вместе с этим подчеркнула, что творческий запал некоторых девушек затмил знания ПДД и медицины, хотя баллы выставлялись за все дисциплины сразу. В этом и заключается суть соревнований: для победы недостаточно быть лучшим в чем-то одном — нужно демонстрировать стабильно высокий результат в каждой категории.

В завершение интервью Жанна дала напутствие начинающим водителям. Она пожелала новичкам пореже встречать на своем пути неадекватных участников движения и всегда строго соблюдать правила дорожного движения. Пример мамы троих детей на «Мини-Купере» подтверждает: мастерство, знания и правильный настрой гораздо важнее габаритов автомобиля.

