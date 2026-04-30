РЭО предупредила регионы о необходимости усиления контроля за вывозом мусора в майские праздники

В преддверии майских праздничных дней, традиционно характеризующихся увеличением количества отходов, РЭО обратилась к регионам с настоятельной просьбой усилить контроль за работой операторов по обращению с отходами.

Особое внимание рекомендовано обратить субъектам с массовым притоком туристов, где нагрузка на систему вывоза мусора значительно возрастает.

Данная рекомендация прозвучала на очередном правительственном штабе по вопросам организации системы обращения с отходами. Сам РЭО пообещал в праздничные дни вести постоянное наблюдение за качеством вывоза мусора по всей стране.

Для оперативного реагирования на возможные проблемы в каждом регионе назначены ответственные чиновники не ниже уровня заместителя профильного министра.

Директор РЭО Ирина Тарасова обратила особое внимание руководителей регионов с самой высокой туристической нагрузкой — Краснодарского края, Крыма, Алтая, Карелии, Татарстана, Северного Кавказа, Калининградской и Нижегородской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга — с требованием лично контролировать ситуацию и не допускать сбоя в предоставлении услуги.