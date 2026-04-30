Новый ФОК с бассейном откроют в Щелково в третьем квартале 2026 года

В Щелково в третьем квартале 2026 года откроется новый спортивный комплекс с бассейном. Объект построен уже наполовину, сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Объект возводится в Монино на историческом месте, где 1960-е годы находился бассейн, пользовавшийся большой популярностью у летчиков Военно-воздушной академии. Его посещали Юрий Гагарин и Герман Титов.

Площадь двухэтажного комплекса составит более 2,4 тыс. кв. м. Здесь обустроят бассейн на шесть дорожек, залы для «сухого плавания» и силовых тренировок.

ФОК будет рассчитан на 64 посетителей в смену: 32 человека смогут одновременно находиться в чаше бассейна и 32 — в зале для подготовительных занятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность реализации проекта «Умный ФОК» в Московской области.