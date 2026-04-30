В Ступино в 2027 году запустят производство крупногабаритных воротных систем для авиационных ангаров, логистических и производственных объектов. О ходе возведения объекта рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Завод строится на территории ОЭЗ «Ступино Квадрат». В запуск производства инвестируют 380 млн рублей. Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству Подмосковья.

На текущий момент степень строительной готовности объекта составляет 20%. Ввести его планируется в первом квартале 2027 года. С запуском в округе будет создано свыше 55 рабочих мест. Мощность предприятия составит до 15 тыс. кв. м ворот в год.

