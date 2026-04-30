На единой линии Мособлводоканала с начала года отработали 6,5 тыс. обращений жителей

Специалисты Мособлводоканала с начала 2026 года отработали более 6,5 тыс. обращений жителей, поступивших на единую линию. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Номер единой линии: 8 (800) 222-02-05. Звонки принимаются в круглосуточном режиме от жителей Павловского Посада, Электростали, Богородского округа, Лосино-Петровского, Шатуры и Орехово-Зуево. В апреле на номер поступило 2 тыс. звонков.

Чаще всего жителей волнуют вопросы подключения к системе водоснабжения и водоотведения; ремонта канализационных и водопроводных колодцев; оплаты услуг; устранения засоров; замены счетчиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в 2026 году модернизируют около 100 объектов водоснабжения и водоотведения.