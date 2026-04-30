К осени в Одинцово приведут в порядок лесопарк «Супонево»

В Одинцовском округе полным ходом идет благоустройство лесопарка «Супонево». Масштабный проект охватывает территорию площадью 36 га и нацелен на создание современной инфраструктуры для отдыха и активного досуга местных жителей и гостей города Звенигорода. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

После завершения работ лесопарк станет многофункциональным пространством, где каждый найдет занятие по душе. Любители зимних видов спорта оценят обустроенную лыжную трассу, а ценители пеших прогулок смогут пройтись по удобным дорожкам и центральной аллее. Для велосипедистов предусмотрена отдельная велодорожка — она позволит безопасно кататься, не мешая другим посетителям. Чтобы автомобилисты могли с комфортом добраться до лесопарка, рядом организуют парковку.

Активным гостям понравятся спортивная площадка и скейт‐парк: здесь можно будет поддерживать форму или оттачивать трюки на скейтборде. Для маленьких посетителей оборудуют специальную детскую площадку — безопасное и увлекательное пространство для игр на свежем воздухе.

Особое внимание уделено комфорту и безопасности. По всей территории лесопарка установят скамейки для отдыха и урны для поддержания чистоты. Входная группа сделает доступ в парк удобным и организованным, а продуманная система освещения позволит гулять в вечернее время. Для дополнительной безопасности установят камеры видеонаблюдения.

На текущий момент специалисты сосредоточены на ключевых элементах инфраструктуры. Ведутся работы по устройству входного павильона, ограждения, сцены, инженерных сетей.

Открытие обновленного лесопарка «Супонево» запланировано на конец августа 2026 года. После завершения всех этапов благоустройства территория станет новой точкой притяжения для жителей Одинцова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благоустройство Центрального парка в Щелкове завершится осенью.