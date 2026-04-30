Губернатор Подмосковья выразил благодарность энергетикам, устранявшим последствия циклона в регионе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил благодарность энергетикам, которые принимали участие в ликвидации последствий циклона. На данный момент специалисты «Россети Московский регион» полностью восстановили электроснабжение по основной сети 6-10 кВ и продолжают точечно отрабатывать заявки по сетям 0,4 кВ.

В ликвидации последствий непогоды в регионе были задействованы около 350 аварийных бригад, почти 1,2 тыс. специалистов («Россети Московский регион», «Мособлэнерго», «Мособлтепло», «Мособлгаз», МОС АВС, МЧС, представители муниципалитетов, дорожной службы и лесного комплекса), более 400 единиц техники, а также 120 передвижных электростанций. Сильнее всего пострадали Дмитров, Сергиев Посад, Клин, Солнечногорск, Раменское, Домодедово. В этих округах круглосуточно работали спецштабы.

Губернатор в Дмитрове встретился с энергетиками, участвовавшим в восстановлении сетей. В округе действовала усиленная группировка сил и средств, в состав которой вошли 57 бригад, около 200 специалистов.

«Я приехал поблагодарить всех наших специалистов — „Россети“, „Мособлэнерго“, муниципальные службы. Нам в самый сложный момент также помогла Москва, направив свои бригады. Был циклон, и наша задача была — мобилизоваться, сделать все, чтобы наши жители почувствовали как можно меньше неудобств. Работы по распределительным сетям планируют завершить до конца дня. Я хочу в вашем лице поблагодарить все бригады, которых было больше 350», — сказал Воробьев.

В Дмитрове отключения затронули ряд населенных пунктов и СНТ. На данный момент основная сеть восстановлена, аварийных отключений нет. Сейчас отрабатываются точечные заявки и восстанавливается нормальная схема электроснабжения.

«Передвижными электростанциями мы страхуем водозаборы, тепловые станции, чтобы они продолжали работу. В районе аварии их было задействовано большое количество. Ну и, наша задача — каждый год повышать надежность. Все, что связано с деревьями, с заменой опор реализуем в рамках общей программы с компанией „Россети“», — отметил губернатор.

Компания «Россети Московский регион» реализует в Подмосковье масштабную программу повышения надежности электроснабжения. В прошлом году заменили более 320 опор ЛЭП, в 2026 обновят еще 424. Также расчистят 8 тыс. га охранных зон ЛЭП. Работы ведутся с опережением графика.

«Также в рамках региональных соглашений выполняем большую 4-летнюю программу повышения надежности, в частности, если мы говорим про Дмитров, до конца этого года построим новую подстанцию 110 кВ. И дополнительно реконструируем подстанцию 35 кВ, которая тоже даст дополнительную мощность. Также делаем упор на саму распределительную сеть», — рассказал гендиректор компании Александр Пятигор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе коммунальщиков в период непогоды.