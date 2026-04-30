Паника вокруг вкладов: кто и зачем пугает россиян «заморозкой» счетов

В соцсетях и мессенджерах снова разгоняют панику о якобы грядущей «заморозке» вкладов: от историй про принудительную конвертацию сбережений в гособлигации — до ИИ-видео с Набиуллиной, которая «говорит» о моратории на снятие наличных. Эксперты в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» назвали эти вбросы фейком и подчеркнули: никаких решений о массовой заморозке счетов и депозитов в России нет и не может быть, а в профессиональной среде такие меры даже не обсуждаются.

Почему массовой заморозки вкладов не будет

Кандидат экономических наук, декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала Президентской академии Николай Головецкий напомнил, что Центробанк уже неоднократно официально опровергал подобные слухи.

«Непонятно, ради какой цели вообще делать заморозку вкладов. Если нет задачи останавливать массовый отток капитала за границу, такой шаг не имеет ни экономического смысла, ни логики», — подчеркнул он.

Экономист пояснил, что депозиты — это пассивы банков, которые уже «работают» в экономике: банки выдают из них кредиты, покупают облигации федерального займа, финансируют проекты.

«Этих денег физически нет в виде „кучи купюр“, которые можно одним решением забрать и перекинуть в ОФЗ. Принудительная конвертация вкладов ударила бы и по банкам, и по бюджету: сначала лишили бы кредитные организации пассивной базы, а потом пришлось бы их же спасать за счет государства. Это противоречит здравому смыслу», — отметил Головецкий.

Он напомнил и про печальный опыт 90-х: заморозка вкладов способна вызвать панику, сравнимую с кризисом 1998 года, а этого никто не заинтересован допускать. Реальные инструменты, через которые государство теоретически могло бы «забирать» деньги у населения, — ускорение инфляции или повышение налогов на доходы по вкладам. Но сейчас регулятор, напротив, борется с ростом цен, а после недавней перенастройки налоговой системы разговоров о новых налогах на депозиты нет.

Отдельно эксперт обратил внимание на юридическую сторону:

«В России нет правовой базы для массовой заморозки всех вкладов. Заморозить счет можно только в индивидуальном порядке — по решению суда, в рамках уголовного дела или процедуры банкротства. Это точечные истории, а не общая политика».

Как слова Набиуллиной превратили в повод для паники

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко связала всплеск страха с вырванными из контекста заявлениями руководства финансового блока.

С одной стороны, глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркивала, что сбережения россиян сегодня — фактически единственный источник финансирования экономики: именно за счет вкладов и счетов банки выдают кредиты бизнесу и населению. С другой — звучали призывы активнее направлять «деньги с матраса» в инвестиции.

«Эти две темы — про банковские вклады и про накопления „на руках“ — в соцсетях сложили в одну картинку и выдали как сигнал о скорой заморозке. Но реальных предпосылок для этого сейчас нет», — отметила Литвиненко.

Она подчеркнула, что и ЦБ, и правительство в последнее время действуют в режиме открытого диалога:

«Сначала звучат идеи, затем внимательно отслеживается общественная реакция. Мы уже видели это на примере налоговой реформы и других инициатив. Как только возникает жесткий негативный резонанс, решения смягчают, растягивают во времени или пересматривают. Сейчас мы наблюдаем ту же историю: любое упоминание слова „заморозка“ вызывает моментальный протест у людей, и это для власти понятный сигнал, что заходить туда нельзя».

Экономист добавила, что по ключевым индикаторам — инфляции, ставке, темпам роста экономики — также нет оснований говорить о необходимости радикальных шагов вроде блокировки вкладов.

Что делать вкладчикам на фоне фейков

Эксперты сошлись в одном: массовая «заморозка» вкладов противоречит и экономике, и здравому смыслу, и официальной позиции финансовых властей. Банковский сектор показывает устойчивую прибыль (по итогам 2025 года — около 3,5 трлн рублей), а Центробанк прямо признавал: заморозка депозитов была бы разрушительной для финансовой стабильности и лишена экономических оснований.

На этом фоне главные рекомендации вкладчикам просты:

Не поддаваться панике из роликов, созданных нейросетями и «анонимными экспертами»;

Не закрывать досрочно депозиты только из-за слухов, чтобы не терять проценты;

Проверять важную информацию по официальным каналам — на сайтах ЦБ, Минфина и крупных банков.

Паника в мессенджерах действительно способна лишить людей дохода и спокойствия, но за ней, по словам специалистов, не стоят никакие реальные решения о «заморозке» вкладов.

