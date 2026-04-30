«Король цветника» и «золотой шар»: садовод из Подмосковья назвал 7 многолетников, которые цветут все лето

Дачники, которые мечтают о райском саде без лишних хлопот, могут выдохнуть. Садовод из Подмосковья Борис Воронович назвал 7 высокорослых многолетников, которые превратят участок в конфетку и будут цвести с июня до заморозков. Об этом сообщает REGIONS .

Многие боятся сажать высокие цветы, думая, что они капризны. Но, как уверяет эксперт, есть виды, которые зимуют без укрытия и требуют минимум внимания.

Вот его список:

Дельфиниум (живокость) — до 2 метров, цветет в июне синими, белыми и розовыми «свечами». После обрезки дает вторую волну в августе.

Шток-роза (мальва) — до 2,5 метров, цветет с июля до сентября. Неприхотлива, растет на любой почве.

Золотарник — многие считают его сорняком, но садовые сорта радуют ярко-желтыми метелками с июля по сентябрь. Засухоустойчив.

Посконник — мощный гигант до 2 метров, цветет в конце лета розовыми щитками. Любит влагу.

Астильба (высокорослые сорта) — до 1,2 метра, пушистые метелки белого, розового, красного цвета. Идеальна для полутени.

Волжанка — до 2 метров, в июне выбрасывает огромные белые «свечи». Хороша у заборов и водоемов.

Рудбекия рассеченная (золотой шар) — старый проверенный сорт до 2 метров. Цветет в августе–сентябре желтыми «шапками».

Воронович советует сажать их на заднем плане, с интервалом 50–70 см. В первый год поливать раз в неделю, а весной подкармливать азотом. Высокие стебли нужно подвязывать, чтобы не полегли от ветра. На зиму — обрезать и окучить.

