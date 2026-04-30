Икра у скумбрии действительно существует — это мелкие желтоватые зерна в икряных мешочках, подтверждают биологи. Однако на прилавках российских магазинов ее практически не встретить. Причину этого феномена в беседе с изданием REGIONS раскрыл повар одной из подмосковных сетей питания Константин Громов.

По словам Громова, все дело в географии вылова. Атлантическая скумбрия, которая массово поступает в РФ, добывается в открытом океане — в Норвежском и Баренцевом морях. А на нерест эта рыба уходит к берегам Европы: в Бискайский залив, к Ирландии и даже в Средиземное море. Российские рыболовные суда туда практически не заходят. Именно поэтому внутри потрошеной скумбрии из магазина почти всегда пусто.

Даже если рыбе с икрой удастся попасть на кухню, радоваться рано. По свидетельству редких дегустаторов, икра скумбрии горькая, жидковатая и не такая упругая, как у минтая или трески. В сыром виде отдает тиной, в соленом горчит, а в жареном теряет всякую привлекательность. Повар советует не тратить время на поиски: гораздо разумнее купить икру минтая, трески, щуки или мойвы — они есть в любом супермаркете и не разочаровывают.

Отдельная путаница возникает из-за макрели — ближайшей родственницы скумбрии. В магазинах под видом скумбрии часто продают именно ее. Отличить просто: у настоящей скумбрии поперечные полосы, а у макрели — пятна или прерывистые линии. Макрель ловится ближе к берегам, поэтому икра у нее встречается чаще, а на вкус она чуть менее горькая. Громов заключает: скумбрия ценна своим жирным мясом, которое можно солить, коптить или запекать, а икру пусть ищут энтузиасты.

