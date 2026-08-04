Антарктида пробила морозный минимум: на Земле зафиксировали −84,1°C

На антарктической станции Конкордия 18 июля зафиксировали −84,1°C — самую низкую температуру на Земле за последние 14 лет, пишет Daily Mail. По данным LiveScience, отметка повторилась дважды за ночь, в 6:25 и 6:34 по местному времени.

Конкордия находится на Антарктическом плато, примерно в 1000 км от побережья и на высоте около 3200 метров. Зимой здесь месяцами нет солнечного света, воздух очень сухой, а при ясном небе тепло быстро уходит в космос. Поэтому экстремальный холод для станции не редкость, но температура ниже −84°C все равно считается необычной.

Руководитель станции Габриэле Каругати в рамках Итальянской национальной антарктической программы отметил, что такие данные показывают, насколько переменчивой остается погода в Антарктиде.

Абсолютный рекорд холода на Земле пока принадлежит российской станции Восток: в июле 1983 года там было −89,2°C. Спутниковые данные показывают, что в Восточной Антарктиде воздух теоретически может остывать почти до −98°C.

При этом новый морозный минимум не отменяет глобального потепления. Ученые подчеркивают: климат описывает долгосрочную тенденцию, а отдельные погодные события все еще могут приносить экстремальный холод.