Без рук и ног — и обвинен в убийстве: американская полиция выясняет, как мужчина смог застрелить знакомого

В США арестован 27-летний мужчина без рук и ног, которого обвиняют в убийстве во время ссоры, сообщает издание Daily Star. При этом полиция пока не объясняет, как именно он мог произвести выстрел.

По версии следствия, Дейтон Уэббер застрелил своего знакомого Брадрика Уэллса в машине во время конфликта. Свидетели утверждают, что находились на заднем сиденье, когда произошел выстрел.

«Предварительное расследование показало, что водитель выстрелил в пассажира на переднем сиденье», — сообщили в полиции округа Чарльз.

После инцидента подозреваемый попытался скрыться, а тело позже обнаружили во дворе одного из домов. Сам Уэббер был найден в больнице в другом штате и задержан после оказания помощи.

Известно, что мужчина лишился конечностей в младенчестве из-за инфекции, но стал успешным параспортсменом и чемпионом по игре в корнхол.

Как именно он мог использовать оружие, правоохранители не уточняют. Ему предъявлены обвинения в убийстве первой и второй степени, расследование продолжается.