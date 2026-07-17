Кушанашвили отреагировал на слова Седоковой о жестокости покойного Тиммы

Певица Анна Седокова спустя полтора года после смерти бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, впервые подробно рассказала о тяжелом периоде их отношений. Певица заявила , что долгое время мирилась с проявлениями агрессии в семье и не делилась этим с окружающими. В подтверждение своих слов Седокова опубликовала кадр, на котором Тимма запечатлен спящим с ножом в руке. По ее словам, подобные сцены были пугающе привычными в их быту: супруг не раз преследовал ее с холодным оружием, и она жила в постоянном страхе за свою безопасность и благополучие детей.

Однако откровения певицы вызвали неоднозначную реакцию. Часть интернет-пользователей заподозрила, что снимки подверглись цифровой обработке, и уличила Седокову в искажении фактов. Другие осудили ее за то, что она затрагивает память спортсмена в щекотливом ключе.

Как пишет Teleprogramma.org, к критикам присоединился журналист Отар Кушанашвили. Он счел неуместным ворошить прошлое, когда один из участников истории уже не может ничего возразить. Он выразил мнение, что заявления об абьюзе могут быть плодом фантазии, а мертвый человек лишен возможности защитить свою репутацию. По мнению журналиста, поступок певицы мог быть продиктован стремлением вернуть к себе внимание публики.

«Понятно, что такая артистка, как Аня Седокова, которая вынужденно призналась, что ей 43 года, думает: „Как мне напомнить о себе?“ Я отношусь к этой доле артистической сочувственно, если нет „заигрывания“ с покойниками. Ну их‑то оставьте в покое! Понятно, вы хотите быть на слуху. Но тут парня нет!» — отметил Отар.

В это же время адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова назвала снимок с ножом фальшивкой и заявила, что Анна пытается переложить вину на погибшего. Гаврилова убеждена, что приемы Седоковой не помогут ей избежать возможных правовых последствий.

Сейчас защита семьи Тиммы сосредоточена на обеспечении сына баскетболиста всем, что положено ему по праву наследования. После урегулирования этого вопроса родственники планируют рассмотреть возможность подачи иска против Седоковой — в числе возможных статей фигурируют клевета и посягательство на честь и доброе имя умершего.

Ранее стало известно, сколько могут заработать организаторы концерта певицы Анны Седоковой.