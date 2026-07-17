В ЖК «Прибрежный Парк» в Домодедове возвели монолитный каркас будущей поликлиники

В жилом комплексе «Прибрежный Парк» от Группы «Самолет» в Домодедове завершили монолитные работы на строительной площадке поликлиники, рассчитанной на 216 посещений взрослых и детей в смену. После завершения строительства там смогут трудоустроиться 141 человек, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Работы ведутся в соответствии с графиком, в них задействованы 30 специалистов. Они выполняют кладку внутренних стен и перегородок, устройство кровли.

Площадь учреждения составит около 4 тыс. кв. м, в трехэтажном здании разместят самостоятельные блоки для приема взрослых и детейю. Прием будут вести врачи общей практики, терапевты, педиатры и специалисты различных направлений, включая кардиолога, невролога, гинеколога, хирурга, офтальмолога и оториноларинголога. Проект также предусматривает встроенный пост скорой медицинской помощи.

В каждом отделении оборудуют собственную входную группу с регистратурой, гардеробом и кабинетом дежурного врача. Во взрослом блоке разместят аптечный пункт, а в детском отделении — колясочную. В поликлинике также появятся помещения дневного стационара, рентгенодиагностический блок и педиатрическое отделение. Вблизи организуют парковку для автомобилей и велосипедов, смонтируют наружное освещение, установят навигационные элементы и информационные стенды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.