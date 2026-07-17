Подмосковные легкоатлеты завоевали шесть наград на всероссийских соревнованиях

Подмосковные спортсмены завоевали шесть медалей — три золотые, одну серебряную и две бронзовые — на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике памяти заслуженного тренера РСФСР Е. П. Синяева, которые прошли с 13 по 15 июля в Брянске. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Алексей Завалий (областной Центр олимпийских видов спорта) стал лучшим в беге на 100 м, Максим Федяев (областной Центр олимпийских видов спорта) и Анна Садовничева (областной Центр олимпийских видов спорта) — в беге на 400 м. Сергей Дубровский (областной Центр олимпийских видов спорта) оказался серебряным призером на дистанции 800 м, Николай Вербицкий (областной Центр олимпийских видов спорта) — занял на ней третье место. Еще одну медаль получил Александр Бабенко (областной Центр олимпийских видов спорта) в толкании ядра.

Соревнования являются традиционным стартом в легкоатлетическом календаре, их проводят в рамках государственной программы «Спорт России».

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