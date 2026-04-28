«Лучше попробовать лед, чем всю жизнь угождать Западу»: Shaman заявил, что не стыдится своего поступка на Байкале

Автор песни «Я русский» Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, продолжает удивлять публику. На этот раз он оказался в центре скандала после того, как на одном из видео облизал лед на Байкале. Интернет-пользователи и некоторые коллеги раскритиковали певца, назвав его поступок странным и даже кощунственным.

В интервью ТАСС артист заявил, что не видит в своем поступке ничего постыдного.

«Лучше один раз попробовать лед Байкала, чем всю жизнь угождать Западу», — отметил Shaman.

Он также добавил, что не собирается извиняться и не понимает, почему его действия вызвали такой резонанс. Более того, певец сообщил, что готовит песню, посвященную озеру. По его словам, припев уже написан, а выпуск трека запланирован на то время, когда Байкал снова покроется льдом.

Напомним, в феврале Дронов опубликовал в соцсетях видео, как облизывает лед самого глубокого озера в мире. Так он отправил «пламенный привет» поклонникам. Певец после этого заявил, что байкальский лед вкусный.

