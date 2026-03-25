Боль в плече может обернуться раком: врачи предупредили о скрытом симптоме опасной болезни

Постоянная боль в правом плече может быть ранним признаком рака печени, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на экспертов. Медики предупреждают, что такой симптом часто игнорируют, принимая его за обычное мышечное напряжение.

По словам врача Иржи Кубеша, речь идет о так называемой «отраженной боли», когда дискомфорт ощущается не в самом органе. «Печень расположена рядом с нервами, связанными с плечом, поэтому боль может ощущаться именно там», — объяснил он.

Такая боль может появляться и исчезать, из-за чего ее легко списать на физическую нагрузку или неправильную осанку.

Заболеваемость раком печени растет, особенно среди людей 30–40 лет. Основные факторы риска — алкоголь, ожирение, жировая болезнь печени, гепатиты и курение.

«Симптомы часто очень размытые, поэтому люди не придают им значения», — отметил специалист.

Также к признакам относятся потеря веса, вздутие живота, быстрое насыщение и пожелтение кожи или глаз. Эксперты подчеркивают: ранняя диагностика может спасти жизнь.