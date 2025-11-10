Более 10 вспышек произошло на Солнце за сутки — Землю накроет череда магнитных бурь

За последние сутки на Солнце произошло более 10 вспышек, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Это приведет к магнитным бурям в течение 24 часов. Подробный прогноз по часам — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Первые небольшие возмущения магнитосферы прогнозируются с 15:00 до 18:00 во вторник, 11 ноября. Однако возмущения не дойдут до уровня G1 (слабая буря). С 18:00 уровень бури поднимется до G1, а с 20:00 дойдет до уровня G2 (средняя буря).

Эти показатели продержатся до 6:00 среды, 12 ноября, после чего уровень бури опустится ниже G1 и перейдет из «красной» в «желтую фазу». Закончатся геомагнитные возмущения с 12:00 в среду, 12 ноября. Следующая буря ожидается лишь в конце месяца — с 25 по 26 ноября.

В периоды повышенной геомагнитной активности увеличивается число обращений к врачам с жалобами на головные боли, скачки артериального давления, боли в сердце и общую слабость. Особенно чувствительны к магнитным бурям люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гипертонией, вегетососудистой дистонией и психоэмоциональными расстройствами.

Рекомендуется избегать чрезмерных физических нагрузок, стрессовых ситуаций и употребления алкоголя. Важно обеспечить полноценный сон и сбалансированное питание, богатое витаминами и микроэлементами. Людям с хроническими заболеваниями следует заранее проконсультироваться с врачом и скорректировать дозировку принимаемых лекарств.

Ранее врачи заявили, что популярный у подростков бетельный орех вызывает зависимость.