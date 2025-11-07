Российские школьники подсели на «опьяняющий» орех с маркетплейсов: почему нужно срочно проверить корзину своего ребенка

Российские школьники начали массово скупать бетельный орех (бинлан), известный своими психоактивными свойствами, сообщает телеграм-канал Baza. Привлекательность ореха для подростков обусловлена «опьяняющим» эффектом. Чем его употребление опасно для здоровья — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Покупают орех через онлайн-маркетплейсы и специализированные магазины индийских товаров, где стоимость продукта не превышает 1 тыс. рублей. Однако его употребление представляет серьезную угрозу для здоровья, особенно у школьников, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-гастроэнтеролог врачебной амбулатории «Отрадное» Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Юлия Сластен.

По словам эксперта, он содержит алкалоиды, в том числе ареколин, обладающий выраженным психостимулирующим и токсическим действием.

«Жевание ореха вызывает кратковременное ощущение бодрости, что делает его привлекательным для подростков, однако регулярное употребление приводит к стойкой зависимости. Более того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит орех арека к канцерогенам первого класса — веществам, достоверно вызывающим рак у человека», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Наиболее часто развивается рак полости рта, глотки и предраковые изменения слизистой — лейкоплакия и субмукозный фиброз, продолжила врач.

«Для растущего организма особенно опасно длительное воздействие токсинов ореха: они нарушают обмен веществ, влияют на гормональную регуляцию и ускоряют дегенеративные процессы в тканях. Подростки, начинающие жевать ареку, рискуют не только здоровьем, но и формированием устойчивой зависимости, сходной с никотиновой», — заключила гастроэнтеролог.

