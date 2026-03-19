Британские власти рассказали, что срочно запасать, есть и пить при ядерной угрозе

Как сообщает Daily Star, на фоне напряженности власти Великобритании выпустили рекомендации о том, какие продукты и запасы необходимы на случай радиационной аварии.

Эксперты предупреждают: при выпадении радиоактивных веществ могут пострадать вода, почва и продукты питания. Особенно уязвимы овощи, фрукты и зелень, а также мясо и молоко — через зараженные корма.

В таких условиях власти могут ограничить продажу продуктов из пострадавших регионов. Поэтому людям советуют заранее запасаться долго хранящимися продуктами.

В список входят консервы (тунец, курица, фасоль), крупы, орехи, сухофрукты, крекеры и арахисовая паста. Эти продукты не требуют сложного хранения и обеспечивают базовое питание.

Отдельное внимание уделяют воде. При аварии источники могут закрыть, а запасы — быстро исчерпаться. Поэтому рекомендуется хранить бутылочную воду заранее.

«Радиоактивные вещества могут переноситься ветром и оседать в отдельных регионах», — отмечается в рекомендациях.

Также советуют подготовить альтернативные способы приготовления пищи — например, портативные горелки.

В случае угрозы людям рекомендуют оставаться дома, плотно закрыв окна и двери, и укрываться в центре здания, подальше от внешних стен.