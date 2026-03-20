Британское правительство назвало пять шагов, которые могут спасти жизнь себе и питомцу при ядерном ударе

Как сообщает Daily Star, эксперты из Великобритании напомнили о пяти ключевых действиях, которые нужно выполнить сразу при радиационной аварии или ядерном ударе.

Главное правило — немедленно укрыться в помещении и не выходить наружу. Чем больше преград между вами и радиацией, тем выше шанс снизить воздействие.

Второй шаг — дезактивация. Необходимо тщательно очистить кожу и волосы от возможных частиц. «Если нет воды, используйте влажную ткань или салфетки», — говорится в рекомендациях.

Особое внимание — домашним животным. «Расчешите шерсть питомца и при возможности вымойте его», — советуют специалисты.

Также важно следить за питанием: безопасной считается только еда, находящаяся в помещении или герметичной упаковке. Продукты с улицы, включая овощи с огорода, употреблять нельзя.

Отдельно подчеркивается необходимость поддерживать связь с близкими и заранее продумать план действий на случай эвакуации.

Эксперты отмечают: подобные ситуации крайне редки, но базовые знания могут сыграть решающую роль в экстренной ситуации.