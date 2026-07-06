Будущее, которое не наступило: что предсказывали на 2026 год полвека назад

В 1976 году футуристы, писатели, школьники и газетные обозреватели пытались представить жизнь через 50 лет. Некоторые прогнозы оказались удивительно точными, другие сегодня выглядят почти комично, подмечает County 10.

Журнал National Geographic тогда собрал известных мыслителей, включая Айзека Азимова и Бакминстера Фуллера. Они рассуждали о возвращении городов к развитию, электрическом транспорте, энергетических кризисах, росте населения и даже жизни под землей или в космосе.

Азимов проявил большой научно-фантастический оптимизм, представляя людей, связанных электронно и живущих за пределами Земли — в колонии на Луне.

В местных газетах предсказывали, что к 2026 году рабочая неделя может сократиться до 25 часов, воздух и вода станут чище, а электроника даст экономике новые профессии. Были и тревожные расчеты: при высокой инфляции обычный телевизор якобы мог бы стоить больше 11 тысяч долларов.

Транспортные ожидания тоже разошлись с реальностью. Люди ждали сверхзвуковых перелетов по США, гигантских самолетов на 1700 пассажиров и почти повсеместных летающих машин.

Самыми яркими оказались детские фантазии. Школьники представляли дома в форме яиц, еду в таблетках, автомобили-самолеты и домашний компьютер, который убирает дом за девять секунд.

Космических колоний и 25-часовой рабочей недели у людей пока нет. Зато появились смартфоны, видеосвязь, электромобили, автономные технологии, хирургические роботы и генная терапия — вещи, которые в 1976-м тоже казались бы почти фантастикой.