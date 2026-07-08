Быстрая ходьба после 80: простая привычка, которая может защитить мозг от старения

Люди старше 80 лет, которые сохраняют быструю походку, могут реже сталкиваться с ухудшением памяти и мышления, пишет NPR со ссылкой на исследование в журнале Neurology.

Ученые проанализировали данные почти 4 тыс. пожилых участников долгосрочного исследования старения. Самые быстрые 9% испытуемых назвали «суперходоками»: их скорость ходьбы заметно превышала показатели ровесников. По словам доктора Софии Милман из Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна, у таких людей риск когнитивного снижения оказался примерно на 50% ниже.

Исследователи считают, что быстрая ходьба может быть не просто привычкой, а маркером хорошей работы сразу нескольких систем организма. Для нее нужны мышцы, равновесие, координация, сердце, легкие и нервная система.

Важную роль может играть и мозг: у «суперходоков» лучше сохранялся объем гиппокампа — области, связанной с памятью. При этом у некоторых участников даже находили белковые изменения, связанные с болезнью Альцгеймера, но явных симптомов у них не было.

Авторы подчеркивают: генетика важна, но образ жизни тоже имеет значение. Регулярное движение, сон, питание, снижение стресса и общение могут поддерживать здоровое старение. Главное — оставаться подвижным и заниматься двигательной активностью, будь то ходьба, плавание или езда на велосипеде.