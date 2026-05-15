Третий этап конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог Подмосковья» завершился в КУРО
В Подмосковье определили финалистов конкурса педагогов-психологов
Фото: [Министерство образования Московской области]
Третий этап конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог Подмосковья 2026» прошел в Корпоративном университете развития образования (КУРО). Об итогах рассказали в Министерстве образования Московской области.
В рамках конкурса участники презентовали свои практики для работы с несовершеннолетними, а также методики работы с эмоциональным состоянием и с детьми из семей с территорий повышенного риска.
В финал прошли восемь специалистов: Галина Богачева из Луховиц, Анна Бурмакина из Химок, Виктория Крылова из Орехово-Зуево, Анна Лащенова из Мытищ, Андрей Лагутин из Подольска, Ирина Павлова из Химок, Галина Радченко из Лосино-Петровского и Елена Федина из Рошаля.
Финал конкурса пройдет 18 мая.
