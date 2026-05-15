Посещение музеев замедляет старение? Что показало новое исследование

Посещение музеев, выставок, библиотек и иная заинтересованность искусством может быть связана с более медленным биологическим старением, сообщает ScienceAlert со ссылкой на исследование Университетского колледжа Лондона. Ученые проанализировали данные более 3500 взрослых и сравнили их культурную активность с показателями так называемых эпигенетических часов, или, проще говоря, возраста организма.

Речь идет о моделях, которые оценивают, насколько быстро стареет организм на биологическом уровне. У участников, которые занимались искусством или культурными активностями хотя бы раз в неделю, признаки старения оказались слабее, чем у тех, кто почти не включал такие занятия в жизнь.

В список активностей входили походы в музей, посещение выставок, чтение в библиотеке, рукоделие, рисование, пение, танцы и другие формы творческого досуга. Чем разнообразнее был культурный опыт, тем заметнее выглядела связь с более здоровым старением.

По словам авторов, искусство может снижать стресс, воспаление и риски для сердечно-сосудистой системы — то есть работать в том же направлении, что и физическая активность.

Ученые не утверждают, что музей заменит спорт или лечение. Но прогулка среди картин, музыка, танцы или творческое хобби могут стать простой привычкой, которая помогает мозгу, телу и настроению стареть чуть медленнее.