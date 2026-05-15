«Спасайся, кто может»: 15% компаний в России начали сгонять сотрудников с удаленки

Домашние тапочки и кофе в постели уходят в прошлое. Российские работодатели, уставшие от потери контроля, начали массово сгонять людей с удаленки. Эксперты фиксируют: 10–15 процентов компаний уже отказались от дистанционного формата. И это только начало. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Александр Ветерков пояснил: еще год-два назад удаленка была «мастхэвом», чтобы переманить ценные кадры. Но экономическая ситуация изменилась, количество соискателей выросло, и работодатели почувствовали власть. Теперь они диктуют условия: «Хочешь работать — сиди в офисе».

Пока речь идет о 10–15 процентах компаний, но тенденция, по словам эксперта, уже сформировалась. И это не только Москва и Питер, но и регионы. При этом ранее опросы показывали: 36 процентов удаленщиков скорее уволятся, чем вернутся к пятидневной офисной жизни. Еще 34 процента не определились. Теперь этим людям придется делать выбор.

