Ряд российских пенсионеров получат прибавку к выплатам уже в июне

Некоторым пожилым россиянам в июне станут перечислять заметно больше — причем без каких-либо заявлений и походов в ведомства. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «ФедералПресс» объяснил: прибавка ждет тех, кому в мае исполнилось 80 лет. Им автоматически увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии по старости в два раза и добавят надбавку за уход.

Увеличение пенсий в июне 2026 года коснется конкретной категории — тех, кто отметил 80-летие в мае. Для таких граждан закон предусматривает два механизма роста выплат одновременно, пояснил экономист Игорь Балынин. Во-первых, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости удваивается. Во-вторых, с 2025 года к ней добавляется специальная надбавка за уход.

Чтобы стало понятнее, эксперт привел живой пример. Допустим, у пенсионера, которому в мае 2026 года исполнилось 80 лет, страховая пенсия по старости (вместе с фиксированной выплатой) в декабре 2025 года составляла 34 441 рубль. В январе все страховые пенсии проиндексировали на 7,6 процента — это на 2 процентных пункта выше инфляции. Так что январская выплата выросла до 37 058,52 рубля. С февраля по май пенсионер получал эту же сумму.

А вот в июне все меняется. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости с 1 января 2026 года установлена в размере 9 584,69 рубля, а надбавка за уход составляет 1 413,86 рубля. В итоге после двукратного увеличения фиксированной части и добавления надбавки размер страховой пенсии у 80-летнего юбиляра подскочит до 48 057,07 рубля.

Для наглядности: это на 39,53% выше декабрьской пенсии прошлого года и на 29,68 процента больше тех сумм, которые пенсионер получал с февраля по май. Причем никаких заявлений подавать не нужно, успокоил экономист. Социальный фонд России располагает всей необходимой информацией, поэтому перерасчет произведут автоматически. Останется только дождаться июньской выплаты и увидеть новую, заметно выросшую цифру на счете.

