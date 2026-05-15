Путин объявил о технологических альянсах: с кем Россия будет дружить и что это даст простым людям

Президент России Владимир Путин объявил о создании технологических альянсов с партнерами страны — совместных предприятий, которые должны запустить в массовое производство высокотехнологичные разработки. Экономист Инна Литвиненко в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала, с какими странами Россия будет сотрудничать в первую очередь и какие выгоды это принесет — от новых рабочих мест до роста ВВП до 10%.

Задача — активизировать экономический рост

Инна Литвиненко пояснила главную цель президентской инициативы. По ее словам, объявленная инициатива — своевременный и правильный шаг для активизации экономического роста.

«Необходимо сформировать на территории России высокотехнологические отрасли, которые будут обеспечивать как внутренний рынок, так и поставки российской продукции за рубеж. Практика многих стран показывает: только через создание совместных альянсов, совместных предприятий можно в короткие сроки запустить технологии в массовое производство», — рассказала экономист.

С кем будем дружить в первую очередь

Литвиненко назвала вероятных партнеров России.

«Скорее всего, в первую очередь — это Китай, страны БРИКС, а также, возможно, Казахстан и Киргизия», — перечислила эксперт.

Она пояснила механизм работы таких альянсов: у предприятий одной страны есть разработка технологий, люди, обладающие знаниями, научная лаборатория или производственное оборудование. Когда объединяются усилия нескольких стран, запустить технологию в массовое производство можно гораздо быстрее, объяснила экономист.

Что это даст простым людям

Литвиненко подчеркнула, что выгоды от технологических альянсов получат обычные граждане.

«Открытие новых предприятий и производственных линий на территории России — это всегда создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций, обучение персонала, обмен опытом и технологиями. Даже если производственные линии открываются за рубежом, это в любом случае плюс для нашей экономики, для кадров и для будущего развития», — рассказала эксперт.

Рост ВВП — от 2 до 5%, а затем до 10%

Особое внимание экономист уделила макроэкономическим показателям.

«Формирование технологических альянсов позволит России подняться еще на строчку выше в мировом рейтинге ВВП. Как минимум от 2 до 5 процентов обеспечит рост ВВП, а в дальнейшем — и до 10 процентов», — спрогнозировала Литвиненко.

Результаты такой кооперации уже видны в Подмосковье: в апреле 2026 года Серпуховский лифтостроительный завод заключил соглашение о технологическом партнерстве с китайским производителем HOSTING — российская сторона получит доступ к современным конструкторским разработкам и передовым системам управления лифтами, а стратегия развития завода предусматривает увеличение жизненного цикла лифтов до 25 лет.