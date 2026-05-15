Куда нельзя ехать в Омске 27 мая: полный список перекрытых дорог и пути объезда

В связи с проведением праздничного мусульманского богослужения в Омске введут временные ограничения на дорогах. Об этом пишет КП-Омск.

Ограничения в Центральном округе 27 мая

Администрация Омска официально сообщила о временном закрытии нескольких дорожных участков. Меры связаны с обеспечением безопасности во время празднования Курбан-Байрама. Ограничения начнут действовать ранним утром 27 мая, поэтому водителям, чей путь пролегает через Центральный округ, стоит заранее ознакомиться с изменениями.

Список закрытых участков и временные рамки

Движение всех транспортных средств будет полностью остановлено в период с 05:30 до 09:00. Под перекрытие попадают следующие улицы:

улица 19-я Линия (на участке между улицами Лермонтова и 10 лет Октября);

улица 20-я Линия (на аналогичном отрезке от Лермонтова до 10 лет Октября).

Важно отметить, что режим запрета на стоянку и парковку вводится еще раньше — с 05:00. Транспорт нельзя будет оставлять на указанных территориях до окончания религиозных мероприятий.

Рекомендации по объезду и логистике

Городские власти призывают омичей проявить внимательность и заблаговременно скорректировать свои поездки. Чтобы избежать заторов и попадания в тупиковые зоны, рекомендуется использовать соседние магистрали. Основными путями объезда станут улицы Лермонтова, 10 лет Октября, а также 25-я Линия. Своевременное планирование маршрута поможет водителям избежать затруднительных ситуаций в районе проведения праздника.