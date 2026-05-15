Возрожденная Volga готова занять место в реестре такси

Общероссийское объединение пассажиров предложило включить новые модели возрожденной марки Volga в перечень автомобилей, разрешенных для работы в такси. В пресс-службе бренда поддержали эту идею и пояснили Авто Mail , почему «Волга» может стать логичным выбором для таксопарков: дело в специальном инвестконтракте, высоком уровне локализации и просторном салоне бизнес-класса.

С 1 марта 2026 года в России действует новый закон о локализации автомобилей для такси. Чтобы модель попала в разрешительный реестр, она должна соответствовать требуемому уровню локализации либо выпускаться по специальным инвестиционным контрактам (СПИК), подписанным в период с марта 2022 года по март 2025 года. И у Volga, как выяснилось, такой контракт есть.

В пресс-службе бренда заявили, что уверены в обоснованности включения их машин в таксийный перечень. СПИК предусматривает высокий уровень обязательств по локализации, причем темп достижения целевых показателей у Volga опережающий — выше, чем у брендов, запущенных до 2025 года. Это уже серьезное преимущество в глазах законодательства.

Но одними документами дело не ограничивается. В компании видят высокий потенциал спроса на свои автомобили именно в таксомоторном сегменте. Аргументы звучат весомо: просторный салон бизнес-класса, надежная конструкция, обеспечивающая безопасность пассажиров, и адаптация к российским условиям эксплуатации. Все это, по мнению представителей Volga, делает их машины логичным выбором для таксопарков, которые ищут современную и экономически эффективную альтернативу привычным иностранным брендам.

Таким образом, вопрос о том, увидят ли пассажиры новую «Волгу» на городских маршрутах такси, пока открыт, но у модели есть все шансы. Главное условие уже выполнено — наличие СПИКа и высокий уровень локализации. Дальше дело за решением регулирующих органов и интересом самих перевозчиков.

