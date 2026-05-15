Министр финансов России Антон Силуанов заявил о высокой экономической эффективности государственных вложений в науку, отметив, что каждый доллар инвестиций возвращается существенным ростом национального продукта. Об этом пишет Царьград .

Технологии как драйвер глобального роста

Выступая на ежегодном собрании Нового банка развития, глава Минфина РФ Антон Силуанов акцентировал внимание на критической роли передовых разработок для современной экономики. По его словам, именно инновационные направления, включая искусственный интеллект, энергетические инновации и создание уникальных материалов, создают мощный импульс для развития. Министр подчеркнул, что сегодня высокотехнологичный сектор обеспечивает наиболее значимый мультипликативный эффект, становясь фундаментом для качественного экономического рывка.

Мультипликативный эффект в развивающихся экономиках

Особое внимание в докладе было уделено специфике государств с развивающейся экономикой. Силуанов пояснил, что такие страны получают от бюджетных трат на научные исследования и опытно-конструкторские работы гораздо более ощутимую отдачу, чем развитые государства. Согласно приведенным данным, каждый вложенный в сферу НИОКР доллар трансформируется в 2,3 доллара прироста валового внутреннего продукта. Это свидетельствует о высокой эффективности концентрации ресурсов на технологическом суверенитете и инновациях.

Сравнение потенциала различных рынков

Министр провел сравнительный анализ эффективности вложений в науку между разными группами стран. Он указал на то, что в развитых государствах показатель отдачи от аналогичных инвестиций оказывается примерно в 3 раза ниже. Таким образом, развивающиеся рынки обладают уникальным потенциалом роста за счет внедрения современных технологий, что делает государственную поддержку научной деятельности стратегически оправданным и экономически выгодным шагом в долгосрочной перспективе.