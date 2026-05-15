«Дашуня, роднулька, с днем рождения!»: дочь Алексея Пиманова хранит последнее сообщение отца

Дочь покойного телеведущего Алексея Пиманова Дарья поделилась в социальных сетях трогательными воспоминаниями, пишет Teleprogramma.org. Девушка опубликовала переписку с отцом, в которой сохранилось его последнее сообщение: «Дашуня, роднулька, с днем рождения! Ты лучшая и классная». Дарья призналась, что до сих пор хранит эти строки.

О смерти Пиманова стало известно 23 апреля. Причиной смерти журналиста стал острый инфаркт. Для родных и близких его кончина стала настоящей неожиданностью.

Дарья Пиманова назвала отца светлым рыцарем. Она рассказала, что он был одержим книгами и историей: скупал новые издания и мемуары. По словам девушки, любовь к чтению у отца привилась еще в детстве с романов Александра Дюма.

Дарья также поблагодарила всех, кто поддерживал их семью в трудные дни. Она отметила, что ответить каждому лично просто невозможно, но она безмерно ценит внимание и заботу.

Церемония прощания с Алексеем Пимановым состоялась 27 апреля. Мероприятие прошло в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. В момент смерти рядом с ним находилась его супруга, актриса Ольга Погодина.

