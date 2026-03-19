Чего на самом деле хотят зумеры от работодателей: исследование выявило неожиданную тенденцию

Как сообщает Daily Mail с ссылкой на опрос компании Ecotone, представители поколения Z требуют ввести оплачиваемые «зеленые дни» — выходные для отдыха на природе ради психического здоровья.

Согласно опросу 2000 офисных работников, почти половина молодых (48%) считает, что им нужен хотя бы один такой день в месяц. При этом 88% уверены, что работа в помещении негативно влияет на их состояние, а 30% признаются, что чувствуют себя «запертыми» в офисе.

«Все проблемы будто исчезают, когда я выхожу на природу. Сразу и про стресс в офисе как-то забываю», — прокомментировала пользователь TikTok.

Исследования подтверждают этот эффект: люди, живущие рядом с зелеными зонами, чаще испытывают удовлетворенность жизнью и меньше подвержены стрессу.

Компания Ecotone уже отреагировала на тренд и запустила инициативу Green Leave — сотрудникам дают три оплачиваемых дня в год для времяпрепровождения на природе или участия в экологических проектах.

«Молодые сотрудники чувствуют себя зажатыми офисной средой. Это невозможно игнорировать. И эта позитивная тенденция среди молодого поколения следить за ментальным здоровьем не может не радовать», — отметила HR-директор компании Энн Чемберс.

Эксперты считают, что такие меры могут повысить не только благополучие работников, но и их продуктивность, креативность и вовлеченность.