Череда мощный магнитных бурь начнется на Земле совсем скоро: к чему готовиться

Первая в месяце мощная магнитная буря начнется уже 3 декабря. Подробные прогноз по дням и часам — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Резкое повышение геомагнитных возмущений начнется ночью 3 декабря. Уровень бури сразу достигнет пятого (умеренная буря). Он сохранится в течение двух суток и вечером 4 декабря показатели снизятся до четвертого (малая буря). Четвертый уровень продержится в течение суток — до вечера пятницы, 5 декабря. После этого уровень геомагнитных возмущений снизится до третьего (слабая буря) и сохранится два дня — до конца недели, 7 декабря.

Следующая вспышка геомагнитных возмущений начнется 12 декабря и сразу с пятого уровня. Показатели продержатся в течение суток, после чего снизятся до четвертого уровня, который также продержится сутки. Далее до конца месяца возмущений не поднимутся выше четвертого уровня.

Многие люди ощущают на себе воздействие магнитных бурь. Наиболее восприимчивы к геомагнитным возмущениям люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, а также те, кто страдает от мигреней и хронических заболеваний. В этот период увеличивается количество обращений к врачам с жалобами на головные боли, головокружение, повышенное давление, учащенное сердцебиение и общую слабость.

Для снижения негативного воздействия магнитных бурь рекомендуется в эти дни избегать чрезмерных физических нагрузок, соблюдать режим сна и отдыха, правильно питаться, пить достаточное количество воды и, при необходимости, принимать назначенные врачом лекарства.

Ранее выяснилось, как правильно провести Рождественский пост с 28 ноября по 6 января.